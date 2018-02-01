В 2017 году отрицательное сальдо внешней торговли товарами превысило 5 млрд долларов

По данным Национального статистического комитета, отрицательное сальдо внешней торговли Беларуси товарами за 2017 год в сравнении с предыдущим годом увеличилось на 950 млн долларов и составило 5 млрд 22,6 млн долларов США. При этом за декабрь прошлого года оно увеличилось на 780,9 млн долларов.

Внешнеторговый оборот страны за прошлый год составил 63 млрд 446,2 млн долларов, к уровню 2016 года он вырос на 24% в текущих ценах. Экспорт товаров составил 29 млрд 211,8 млн долларов (+24,1%), импорт — 34 млрд 234,4 млн долларов (+24%).

Внешнеторговый оборот со странами ЕАЭС за 2017 год составил 33 млрд 288,2 млн долларов, что на 24,4% больше, чем за 2016-й. Экспорт вырос на 19,3% до 13 млрд 582,6 млн долларов, импорт — на 28,2% до 19 млрд 705,6 млн. В торговле со странами ЕАЭС сальдо было отрицательным в 6 млрд 123 млн долларов (в 2016 году — минус 3 млрд 994,3 млн).

Взаимный товарооборот с Россией, по данным Белстата, за 2017 год составил 32 млрд 424,6 млн долларов, увеличение к уровню 2016 года — 23,5%, в том числе экспорт — 12 млрд 830,3 млн (+17,2%), импорт — 19 млрд 483,6 млн (+26,4%). Отрицательное сальдо в торговле с Россией составило 6 млрд 764 млн долларов (в 2016 году отрицательное сальдо составляло 4 млрд 358,8 млн).

Внешнеторговый оборот со странами Евросоюза за 2017 год составил 14 млрд 533,8 млн долларов, увеличившись к уровню 2016 года на 30%. Экспорт товаров составил 7 млрд 871,3 млн долларов, увеличившись на 39,2%, импорт — 6 млрд 662,5 млн (на 20,7% больше). Сальдо в торговле со странами ЕС было положительным и составило 1 млрд 208,8 млн долларов против 136,2 млн в 2016 году.

Экспорт в страны вне СНГ в 2017 году вырос на 32,5% и составил 11 млрд 780,8 млн долларов, импорт увеличился на 19% до 13 млрд 170,5 млн долларов. В целом товарооборот вырос на 25% до 24 млрд 951,3 млн, а сальдо было отрицательным в 1 млрд 389,7 млн против отрицательного в 2 млрд 174,6 млн долларов в 2016 году, пишет БелаПАН.