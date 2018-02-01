Порошенко обеспокоен польским законом: историческая правда требует откровенного разговора, а не запретов
По словам украинского президента Петра Порошенко, он очень обеспокоен принятым в Польше законом об Институте национальной памяти Польши.
Как отмечает украинский лидер, он «глубоко обеспокоен решением польского парламента».
«Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов», — написал президент на своей странице в социальной сети.
Порошенко утверждает, что указанные в законе оценки «абсолютно необъективны и категорически неприемлемы».
Он убежден, что ни одно политическое решение «не может заменить историческую правду».
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