Порошенко обеспокоен польским законом: историческая правда требует откровенного разговора, а не запретов

По словам украинского президента Петра Порошенко, он очень обеспокоен принятым в Польше законом об Институте национальной памяти Польши.

Как отмечает украинский лидер, он «глубоко обеспокоен решением польского парламента».

«Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов», — написал президент на своей странице в социальной сети.

Порошенко утверждает, что указанные в законе оценки «абсолютно необъективны и категорически неприемлемы».

Он убежден, что ни одно политическое решение «не может заменить историческую правду».