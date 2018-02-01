В Минске начали судить бывших высокопоставленных чиновников ФСЗН и Нацбанка

В четверг, 1 февраля, в суде Ленинского района столицы начался судебный процесс, который обещает быть громким — суд рассмотрит дело о коррупционной схеме, выстроенной бывшим руководством СЗАО «БелАВМ» и Фонда социальной защиты населения (ФСЗН) Министерства труда и соцзащиты Беларуси.

Процесс ведет судья Марина Запасник, гособвинитель — представитель Генеральной прокуратуры Вадим Кисель. В деле 19 томов и около 50 свидетелей.

Как сообщает корреспондент БелаПАН, зал суда полностью заполнен — пришли родственники и группы поддержки обвиняемых.

На скамье подсудимых восемь человек:

— управляющая ФСЗН Людмила Бачило, которая обвиняется по чч. 2 и 3 ст. 424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями) и ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки);

— начальник управления информатизации ФСЗН Виталий Старовойтов (ч. 2 ст. 424 УК, ч. 2 ст. 430 УК);

— начальник главного управления валютно-финансового мониторинга Нацбанка Анатолий Мороз (ч. 2 ст. 424, ч. 2 ст. 430 УК);

— заместитель начальника главного управления валютно-финансового мониторинга Нацбанка Екатерина Павловская (ч. 2 ст. 424 УК, ч. 2 ст. 430 УК);

— председатель правления ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетно-информационное пространство» (ЕРИП) Олег Веремейчик (ч. 2 ст. 424 УК, ч. 3 ст. 430 УК);

— генеральный директор СЗАО «БелАВМ» Дмитрий Ронин (чч. 1 и 2 ст. 431 УК (дача взятки));

— заместитель гендиректора ЗАО «БелАВМ» Николай Романович (чч. 1 и 2 ст. 431 УК);

— сотрудник СЗАО «БелАВМ» Леонид Горбачевский (ч. 2 ст. 431 УК).

Из восьми фигурантов дела шестеро содержатся под стражей. У Ронина — три адвоката.

20 декабря 2016 года КГБ сообщил, что «вскрыл масштабные коррупционные схемы, организованные работниками СЗАО «БелАВМ» во главе с генеральным директором Дмитрием Рониным, в которые были вовлечены представители государственных органов».

По информации КГБ, 15 декабря при получении от Ронина взятки в размере 20 тыс. долларов с поличным была задержана управляющая ФСЗН Министерства труда и социальной защиты Людмила Бачило. Незаконное денежное вознаграждение передавалось за оказанное содействие в признании компании победителем аукциона по закупке оборудования для нужд фонда. В отношении Бачило было возбуждено дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки), в отношении Ронина — по ч. 2 ст. 431 УК (дача взятки).

Задержали также заместителя гендиректора ЗАО «БелАВМ» Николая Романовича как соучастника в передаче взятки Бачило, сотрудника компании Леонида Горбачевского и начальника управления информатизации ФСЗН Виталия Старовойтова, ответственного за подготовку конкурсных документов на закупку средств вычислительной техники. По информации КГБ, эти лица, находясь в преступном сговоре, разработали «нужное» техническое задание, позволившее СЗАО победить в аукционе. За оказанное содействие Старовойтов при посредничестве Горбачевского получил взятку в 4 тыс. долларов.

15 декабря по подозрению в коррупционных связях с СЗАО «БелАВМ» был задержан председатель правления ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетно-информационное пространство» (ЕРИП) Олег Веремейчик (ранее — начальник главного управления ЕРИП НБ Беларуси). По информации КГБ, в июле 2016 года он получил от Ронина 9 тыс. долларов, а в ноябре — 6.400 евро за содействие в организации и проведении в интересах «БелАВМ» «договорного» тендера на поставку оборудования на сумму порядка 28 млрд неденоминированных рублей.

Кроме того, спецслужбы задержали начальника главного управления валютно-финансового мониторинга Нацбанка Анатолия Мороза и его заместителя Екатерину Павловскую. По данным КГБ, были задокументированы три эпизода получения Морозом от Ронина взяток в сумме не менее 13 тыс. долларов за выбор «БелАВМ» в качестве поставщика оборудования, а также факт его посредничества при получении взятки Павловской.

После задержания всех фигурантов заключили под стражу. Позже были отпущены Горбачевский и Романович.