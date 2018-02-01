Госконтроль ликвидировал 50 лжеструктур

В прошлом году сотрудники КГК провели более полутысячи проверок. Об их итогах сообщила пресс-служба ведомства.​

В результате контроля за формированием тарифов на жилищно-коммунальные услуги, удалось снизить их себестоимость на 220 млн рублей. По результатам всех проверок Комитет взыскал в бюджет почти 174 миллиона рублей, сэкономил 67 миллионов рублей необоснованных выплат.

Сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля выявили 1130 преступлений в экономической сфере, пресекли деятельность 8 преступных групп, ликвидировали более 50 лжеструктур.

Благодаря работе Департамента финансового мониторинга выявили 631 преступление, взыскали в бюджет более 180 млн рублей.

В соответствии с указом №376 количество контролирующих и надзорных органов в стране сократили почти на треть, КГК переходит с плановых проверок на выборочные. В целом в 2017 году число проверок Комитета сократилось на 15,6%.