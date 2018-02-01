В Германии петух напал на строительного инспектора — мужчина получил 37,5 тыс. евро компенсации

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В немецком Эгматинге (округ Эберсберг) петух напал на строительного инспектора. Такая выходка домашней птицы обойдется хозяевам в 37,5 тыс. евро.

В Германии петух напал на строительного инспектора — мужчина получил 37,5 тыс. евро компенсации

Фото pixabay.com

Еще в 2013 году инспектор наблюдал за дорожно-строительными работами возле участка ответчика. Внезапно на него напал петух. Проверяющий споткнулся о бордюр и упал. При этом он сломал поясничный позвонок.

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Как отмечается, инспектор несколько недель проходил стационарное лечение, почти месяц реабилитацию, пишет rusverlag.de. По сей день он испытывает боль, проходит физиотерапевтическое и ортопедическое лечение. На работе он может быть задействован только в офисе и вынужден сократить рабочее время.

Для агрессивного петуха происшествие закончилось гораздо хуже: его владельцы не захотели испытать такой инцидент во второй раз и перестали содержать кур, а самого петуха отправили на убой.

В Высшем земельном суде владельцы петуха договорились с 53-летним потерпевшим, о выплате 10 тыс. евро в виде компенсации за моральный вред и 27,5 тыс. евро в качестве компенсации ущерба.


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Тэги: Германия петух Город: Эберсберг

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