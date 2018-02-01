Сборная Беларуси по футболу проведет товарищеский матч со Словенией

Национальные сборные Беларуси и Словении проведут в этом году товарищеский поединок.

Как сообщили в пресс-службе БФФ, федерации футбола двух стран достигли соответствующей договоренности.

Встреча пройдет в столице Словении 27 марта, ее время и точное место будут определены несколько позже.

На данный момент Словения занимает 64-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) и 30-е место в рейтинге клубных коэффициентов Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА).