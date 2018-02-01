Назначены новые начальники ДИН и УВД Минского и Могилевского облисполкомов

Президент Беларуси подписал указы о кадровых назначениях в руководстве правоохранительных органов.

Начальником Департамента исполнения наказаний МВД назначен генерал-майор Олег Маткин. В этой должности он сменил Сергея Дорошко, который 20 ноября 2017 года был назначен начальником ГУВД Мингорисполкома. Олег Маткин ранее служил во внутренних войсках — был заместителем командующего, начальником оперативной и боевой подготовки, начальником штаба.

Начальником УВД Минского облисполкома стал Александр Ковальчук. Ранее Ковальчук возглавлял УВД Могилевского облисполкома.

Начальником УВД Могилевского облисполкома назначен Игорь Щербаченя. Ранее он возглавлял управление уголовного розыска УВД Минского облисполкома.

На должность первого заместителя командующего внутренними войсками МВД — начальника штаба назначен Игорь Бурмистров. Он известен как командир в/ч 5448 (минская бригада внутренних войск) и в/ч 5525 (гомельская отдельная милицейская бригада).