Волковысский район стал самым безработным

Белстат обновил данные по безработице. В процентном соотношении рейтинг возглавили Волковысский, Поставский и Оршанский районы, по количеству безработных — Оршанский, Молодечненский и Лидский.

В Волковысском районе зарегистрировались 298 безработных, что составляет 0,9% от всего трудоспособного населения. Это единственный район из первой десятки, где их число выросло — на 6,4%. В Оршанском районе зарегистрировались 509 безработных и это 0,8%. За год их число там сократилось почти на треть.

Самое большое сокращение безработных — в Каменецком районе (минус 71,1%), а также в Чаусском (минус 69,7%) и Щучинском районах (минус 65,8%).

Научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Олег Мазоль считает, что официальная статистика в стране сильно занижена.

— Ориентироваться на официальные данные не стоит, потому что они не отражают реальной ситуации, — считает эксперт.

По его словам, для властей это политический вопрос — показать, что в стране нет никакого социального напряжения.