В Зельвенском районе в результате ЧП на ферме ребенок потерял ногу

Следователи Гродненской области устанавливают обстоятельства травмирования девятилетнего ребенка.

Как сообщил официальный представитель регионального УСК Сергей Шершеневич, вечером 6 декабря на расположенной в Зельвенском районе на молочно-товарной ферме находился малолетний ребенок. Оставшись в помещении без контроля со стороны взрослых, он оступился и упал. В результате нога мальчика попала в ленту транспортера навозоудаления и оказалась зажатой поворотной звездочкой.

Ребенок был оперативно доставлен сначала в районную, а затем областную больницу, однако развившиеся у него осложнения и возникшая угроза жизни обусловили необходимость ампутации ноги.

По результатам судебно-медицинской экспертизы, полученные мальчиком травмы отнесены к категории тяжких.

Зельвенским РОСК принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении 52-летней заведующей МТФ по факту служебной халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия (ст.428 УК), выразившейся в «допуске посторонних в помещение фермы, а также не принятии мер по оборудованию транспортера навозоудаления защитным кожухом».

Окончательная правовая оценка действиям заведующей будет дана по завершению расследования. Кроме того, следователи квалифицируют действия отца пострадавшего мальчика, а также примут меры для устранения причин и условий, способствовавших трагическому случаю.