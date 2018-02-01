Две шестые ракетки мира сыграют против Беларуси в матче Кубка Дэвиса

2-3 февраля в австрийском Санкт-Пёльтене состоится матч первого круга группы I Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между командами Австрии и Беларуси.

Капитан белорусской сборной Владимир Волчков пригласил для участия в этом матче Илью Ивашко (190-й номер мирового рейтинга, 599-й парный), Дмитрия Жирмонта (389, 708-й парный), Ярослава Шило (426, 261-парный), Сергея Бетова (1077, 355-й парный) и Андрея Василевского (без одиночного рейтинга, 53-й парный).

Капитан австрийской команды Штефан Коубек выставил против белорусов такой состав: Доминик Тим (6, 323-й парный), Геральд Мельцер (98, 468-й парный), Деннис Новак (200, 772-й парный), Оливер Марах (без одиночного рейтинга, 6-й парный) и Филипп Освальд (без одиночного рейтинга, 44-й парный).

2 февраля встретятся Геральд Мельцер и Илья Ивашко, а также Доминик Тим и Дмитрий Жирмонт. 3 февраля состоится парный матч Оливер Марах/Филипп Освальд — Сергей Бетов/Андрей Василевский, а также две одиночные встречи: Доминик Тим — Илья Ивашко и Геральд Мельцер — Дмитрий Жирмонт.

После первого игрового дня капитаны команд имеют прапво произвести замены на последующие встречи.