В Беларуси получают образование более 20 тысяч иностранцев

Начальник управления международного сотрудничества Министерства образования Ирина Шитковская сообщила, что в Беларуси в 2017/2018 учебном году среднеспециальное и высшее образование получают более 20 тысяч иностранных граждан из 102 стран.

Как отметила она на пресс-конференции в Минске 1 февраля, по сравнению с 2010 годом их число увеличилось в два раза, пишет БелаПАН.

«Традиционно нашими основными рынками услуг являются страны СНГ, Южной и Юго-Восточной Азии. Что касается академической мобильности, то ежегодно свыше 3,5 тыс. обучающихся и 3,7 тыс. педагогических работников выезжают за рубеж в рамках различных программ, в том числе Erasmus plus, MOST и других. Но это не улица с односторонним движением. Мы также работаем над приглашением для чтения лекций в наших университетах — 174 иностранца пригласили в 2017 году», — отметила представитель министерства.

Шитковская уточнила, что в подавляющем большинстве иностранные студенты в Беларуси обучаются за собственный счет.

«За счет бюджета — у нас есть квоты, которые определены межправительственными соглашениями. Но они, как правило, не выбираются. Я могу сказать, что ежегодно мы набираем порядка 200 человек. Все остальные, как правило, платники. Что касается граждан Таджикистана, России, Казахстана, то они обладают здесь равными правами с гражданами Беларуси и могут поступать на бюджетную форму обучения», — добавила начальник управления.