Рынок медийной интернет-рекламы в Украине побил пятилетний рекорд

В 2017 году он составил более 94 млн долларов, что на 40% больше, чем годом ранее. Это лучший показатель с 2012 года. О росте сообщила Интернет Ассоциация Украины.

В статистике не учитываются показатели поисковой интернет-рекламы, поэтому реальный объем рынка еще больше.

«По динамике роста интернет-реклама значительно опережает другие сегменты рекламного медиа-рынка Украины. Так, по данным Всеукраинской рекламной коалиции, рост сегмента ТВ-рекламы в 2017 году составил 29% в сравнении с 2016 годом, рекламы в прессе — 18%, радиорекламы — 20%», — написано в пресс-релизе.

Самыми крупными сегментами интернет-рекламы стали баннерная — 49,6% рынка и реклама в видеоплеере — 26,2%. Доли мобильной медийной интернет-рекламы составили 14% для баннерной рекламы, 11,5% для In-stream video. Доля социальных медиа и мессенджеров в рекламе — 26,4%.

По информации Ассоциации интернет-агентств Беларуси рынок интернет-рекламы в нашей стране вырос за минувший год на 26% и составляет 26 млн долларов. Объем медийной рекламы составляет около 13 млн долларов. Эксперты проекта «Рейтинг Байнета» оценивают годовой объем рынка контекстно-медийной рекламы в 22 млн долларов.