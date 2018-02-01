В Столинском районе будут судить сельчан за насилие над ГАИшниками

В Брестской области окончено расследование уголовного дела в отношении четверых жителей агрогородка Ольшаны Столинского района.

Перед судом предстанут 41-, 22-, 19-, 17- и 15-летние сельчане, которых обвиняют в насильственных действиях в отношении сотрудников Госавтоинспекции.

Как сообщила БелаПАН заместитель начальника отдела прокуратуры Брестской области Марина Петручик, 29 июля 2017 года в агрогородке местный житель на мотоцикле совершил ДТП, в котором пострадала малолетняя односельчанка.

На место прибыли сотрудники ГАИ, а также собралась большая группа местных жителей, которые предъявляли претензии к работе инспекторов на месте дорожной аварии. В ответ на требования сотрудников Госавтоинспекции покинуть место ДТП 41-летний применил в отношении них насилие.

Действия этого фигуранта уголовного дела квалифицированы следствием по ст. 364 УК (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Четверо других фигурантов повредили два служебных автомобиля дорожно-патрульной службы ГАИ. В результате Столинскому РОВД причинен ущерб на общую сумму более 1 тыс. рублей.

Действия фигурантов квалифицированы по ч. 2 ст. 339 УК (хулиганство, сопровождающееся повреждением имущества, совершенное группой лиц). Дело направлено в суд Столинского района.