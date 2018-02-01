«Переломаем руки и ноги». Советник президента Турции пригрозил Греции

Йигит Булут выступил с прямыми угрозами в эфире турецкого телевидения.

/ Мир
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Президентский советник Йигит Булут выступил с прямыми угрозами в эфире турецкого телевидения, сообщает Ekathimerini. Конфликт между двумя государствами возник из-за спорных островов в Эгейском море. 

«Мы переломаем руки и ноги любом офицеру, премьер-министру или министру, который осмелится ступить на острова Имиа (тур. — Кардак)», — сказал турецкий чиновник.

Он пригрозил, что греки «почувствуют больший гнев, чем в Африре» — курдском районе Сурии, где Турция проводит военную операцию.

Спор из-за Имиа начался в 1996 году. Тогда в ходе конфликта погибли трое греческих морских пехотинцев.

Европейский союз в споре поддерживает Грецию и предупредил Турцию воздерживаться от любых угроз или действий, направленных против суверенитета государства-члена союза.


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Тэги: Греция-Турция Персона: Йигит Булут

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