«Переломаем руки и ноги». Советник президента Турции пригрозил Греции

Президентский советник Йигит Булут выступил с прямыми угрозами в эфире турецкого телевидения, сообщает Ekathimerini. Конфликт между двумя государствами возник из-за спорных островов в Эгейском море.

«Мы переломаем руки и ноги любом офицеру, премьер-министру или министру, который осмелится ступить на острова Имиа (тур. — Кардак)», — сказал турецкий чиновник.

Он пригрозил, что греки «почувствуют больший гнев, чем в Африре» — курдском районе Сурии, где Турция проводит военную операцию.

Спор из-за Имиа начался в 1996 году. Тогда в ходе конфликта погибли трое греческих морских пехотинцев.

Европейский союз в споре поддерживает Грецию и предупредил Турцию воздерживаться от любых угроз или действий, направленных против суверенитета государства-члена союза.