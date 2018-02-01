В Гродно доделывают смотровую площадку на пешеходной улице

Под смотровую площадку оборудуют крышу торгового центра «Неман», сообщает Hrodna.life.

«Мы видим приток людей в центр города и решили вложить 500 тысяч долларов в развитие инфраструктуры именно здесь. Сейчас ведется монтаж панорамного лифта — его сдадут в феврале — и работы по созданию смотровой площадки на крыше», — рассказал Алексей Явлаш, директор торгового центра.

Он уточнил, что ее площадь превысит 800 кв.м. — больших в стране пока нет.

В планах руководства ТЦ «Неман» открыть гостиницу или ресторан на ул. Замковая.