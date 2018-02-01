В Гродно доделывают смотровую площадку на пешеходной улице

Самая большая смотровая площадка в Беларуси — более 800 кв.м. — заработает летом на крыше ТЦ «Неман».

/ Общество
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Под смотровую площадку оборудуют крышу торгового центра «Неман», сообщает Hrodna.life.

Фото: hrodna.life

«Мы видим приток людей в центр города и решили вложить 500 тысяч долларов в развитие инфраструктуры именно здесь. Сейчас ведется монтаж панорамного лифта — его сдадут в феврале — и работы по созданию смотровой площадки на крыше», — рассказал Алексей Явлаш, директор торгового центра.

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Он уточнил, что ее площадь превысит 800 кв.м. — больших в стране пока нет.

В планах руководства ТЦ «Неман» открыть гостиницу или ресторан на ул. Замковая.


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Тэги: Гродно Беларусь-Литва-туризм Персона: Алексей Явлаш Город: Гродно

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