В Гродно доделывают смотровую площадку на пешеходной улице
Самая большая смотровая площадка в Беларуси — более 800 кв.м. — заработает летом на крыше ТЦ «Неман».
Под смотровую площадку оборудуют крышу торгового центра «Неман», сообщает Hrodna.life.
«Мы видим приток людей в центр города и решили вложить 500 тысяч долларов в развитие инфраструктуры именно здесь. Сейчас ведется монтаж панорамного лифта — его сдадут в феврале — и работы по созданию смотровой площадки на крыше», — рассказал Алексей Явлаш, директор торгового центра.
Он уточнил, что ее площадь превысит 800 кв.м. — больших в стране пока нет.
В планах руководства ТЦ «Неман» открыть гостиницу или ресторан на ул. Замковая.
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