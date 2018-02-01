Китайцы выпустили карманный принтер для смартфонов

Компактный принтер компании Xiaomi может напечатать фотографии прямо со смартфона, сообщает GizChina.

Принтер представляет из себя небольшую коробочку с кнопкой и отверстием для выхода фотографий. Он работает по технологии сублимационной печати, которая поддерживает более 250 цветовых градаций.

Снимки печатаются на специальной пленке с защитой от быстрого выцветания, которая не боится физических воздействий. Они могут храниться в условиях комнатной температуры десятилетиями.

Приложение также поддерживает дополненную реальность. Если навести камеру телефона на получившуюся фотографию, то объекты на ней начнут двигаться.

В продажу принтер пока не поступил, о дате и стоимости производитель сообщит позже.