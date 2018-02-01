Китайцы выпустили карманный принтер для смартфонов
Устройство печатает снимки максимальным размером 54 на 86 мм.
Компактный принтер компании Xiaomi может напечатать фотографии прямо со смартфона, сообщает GizChina.
Принтер представляет из себя небольшую коробочку с кнопкой и отверстием для выхода фотографий. Он работает по технологии сублимационной печати, которая поддерживает более 250 цветовых градаций.
Снимки печатаются на специальной пленке с защитой от быстрого выцветания, которая не боится физических воздействий. Они могут храниться в условиях комнатной температуры десятилетиями.
Приложение также поддерживает дополненную реальность. Если навести камеру телефона на получившуюся фотографию, то объекты на ней начнут двигаться.
В продажу принтер пока не поступил, о дате и стоимости производитель сообщит позже.
Обсудим?