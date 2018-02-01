Эмир Кустурица и Горан Брегович посетят Беларусь в июле

Режиссер и актер фильма «По Млечному пути» Эмир Кустурица представит его во время кинопрограммы витебского фестиваля. Также серб сыграет в составе группы The No Smoking Orchestra​. На концерте выступит и хорват Горан Брегович. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на директора фестиваля Александра Сидоренко.

Он добавил, что в фестивальную программу планируют включить спектакли кукольных театров и цирковой проект.

Международный фестиваль искусств пройдет в Витебске с 12 по 16 июля 27-й раз. С его полной программой организаторы ознакомят позже.

Эмир Кустурица дважды побеждал на Каннском фестивале. Также он в качестве гитариста выступает в группе The No Smoking Orchestra. Музыкант Горан Брегович создал более десяти альбомов, его музыка звучит более чем в двадцати фильмах. Оба артиста не единожды были в Беларуси.