Беларусь производит втрое больше молока, чем потребляют жители страны

В прошлом году в Беларуси произведено около 7,32 млн тонн молока, что на 2,5% больше объемов производства в 2016 году, сообщила заместитель начальника главного управления перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода Мария Климова, выступая 1 февраля в Минске на семинаре «Инновационные технологии и оборудование для пищевой промышленности».

Двухдневный международный научно-практический семинар организован Минсельхозпродом, Институтом мясо-молочной промышленности Национальной академии наук и представительством немецкого машиностроительного концерна Kieselmann. В работе форума участвуют около 130 представителей пищевой индустрии из Беларуси, Германии, Польши, России, Словакии, Украины и Чехии.

Климова отметила, что уровень производства молока на душу населения составил 752 кг, втрое превысив уровень потребления внутри страны (251 кг) и почти в семь раз — среднемирового потребления (111 кг). Для сравнения: объем производства молока на душу населения в Казахстане составил 299 кг, в Армении — 252, в Кыргызстане — 251, в России — 209.

Товарность молока, то есть доля продукции, которую поставили на рынок, по итогам прошлого года составила 89,7%. Этот показатель, сказала чиновница, «сопоставим с товарностью молока в высокоразвитых странах, в том числе членах Евросоюза».

«Предприятия за прошлый год переработали 6,361 млн тонн молока, — сообщила представитель Минсельхозпрода. — Произведено добавленной продукции на сумму более чем 6,4 млрд рублей в нынешних ценах. Чистая прибыль за январь—ноябрь 2017 года в молочной промышленности составила 403,9 млн рублей, рентабельность продаж — 11,7%. <…> У зарубежного потребителя белорусская продукция пользуется повышенным спросом. Доля экспорта молокопродуктов в общем объеме производства составила 55%».

По ее словам, в ассортименте молочной продукции, которую выпускают белорусские предприятия, сегодня свыше 1,5 тыс. наименований, в том числе цельномолочной продукции — более 700, сыров — около 330, сливочного масла — свыше 30 наименований.

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