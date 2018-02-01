В Евросоюзе вдвое снизилось число просителей убежища

Еврокомиссар по внутренним делам, миграции и гражданству Димитрос Аврамопулос заявил о резком снижении числа просителей убежища в странах ЕС по сравнению с показателями прошлого года.

По его словам, в 2017 году с заявлениями обратились на 43% меньше мигрантов, большинство которых были выходцами из Сирии. Он уверен, что эти данные говорят об эффективности предпринятых в ЕС в последние два года мер в отношении миграции и укрепления границ.

Как сообщает «Росбалт», в общей сложности порядка 707 тыс. иностранных граждан подали заявления на предоставления им убежища в странах-участницах ЕС, а также в Норвегии и Швейцарии (около 1,3 млн человек в 2016 году), говорится в статистике Европейского агентства по предоставлению убежища (EASO).

«Эти данные свидетельствуют о снижении второй год подряд запросов на убежище после беспрецедентного числа прибытий в ходе миграционного кризиса», — говорится в комментарии Еврокомиссии.

Сирийцы сохраняют лидерство в списке уже пятый год подряд. Вместе с тем, по сравнению с 2016 годом число запросов от сирийских граждан существенно снизилось — сразу на 69%.

Иллюстрация: rosbalt.ru