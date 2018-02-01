Двое молодых минчан, избивших подростка-инвалида, могут сесть на срок до шести лет

Сотрудники отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска задержали двух 20-летних минчан, которые подозреваются в совершении хулиганства в отношении 15-летнего инвалида.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома, инцидент произошел вечером 28 января. Трое школьников гуляли во дворе дома по проспекту Пушкина. Неожиданно к ним подошли двое незнакомых парней и стали «цепляться» — предъявлять претензии по поводу того, почему, дескать, они ходят по якобы их территории. Завязался конфликт, и двое мальчишек посчитали за лучшее ретироваться. А пострадавший не сумел дать отпор агрессорам, так как имеет инвалидность, и был избит.

На следующее утро подозреваемые были задержаны. Ими оказались двое неработающих жителей Фрунзенского района столицы, один из которых привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

В ходе разбирательства было установлено, что свидетелем инцидента был проходивший мимо мужчина, который сделал замечание нападавшим на школьника. Однако парни заявили, что такую воспитательную меру их попросила провести с подростком его мать. После чего мужчина ушел.

По словам заместителя начальника Фрунзенского РУВД Минска Александра Полулеха, в отношении задержанных возбуждено дело по ч. 2 ст. 339 УК (хулиганство). Им грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Судебно-медицинская экспертиза определит степень причинения подростку телесных повреждений.