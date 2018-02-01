Мужчинам запретили находиться на одном из островов Финляндии
Бывший консультант Кристина Рот создала островной курорт Super She в 20 минутах полета от Хельсинки, сообщает The New York Post. Он предназначен только для женщин.
Курорт уже готов, но пока для самой Рот и ее подруг. Для остальных его откроют летом. Изучать анкеты желающих отдохнуть на острове она будет лично.
Свою идею Рот объяснила тем, что женщины не могут полностью расслабиться в мужской компании, но она допускает, что позже откроет остров для всех.
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