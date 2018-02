Мужчинам запретили находиться на одном из островов Финляндии

Бывший консультант Кристина Рот создала островной курорт Super She в 20 минутах полета от Хельсинки, сообщает The New York Post. Он предназначен только для женщин.

Курорт уже готов, но пока для самой Рот и ее подруг. Для остальных его откроют летом. Изучать анкеты желающих отдохнуть на острове она будет лично.

Свою идею Рот объяснила тем, что женщины не могут полностью расслабиться в мужской компании, но она допускает, что позже откроет остров для всех.