Мужчинам запретили находиться на одном из островов Финляндии

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Бывший консультант Кристина Рот создала островной курорт Super She в 20 минутах полета от Хельсинки, сообщает The New York Post. Он предназначен только для женщин.

Курорт уже готов, но пока для самой Рот и ее подруг. Для остальных его откроют летом. Изучать анкеты желающих отдохнуть на острове она будет лично.

Свою идею Рот объяснила тем, что женщины не могут полностью расслабиться в мужской компании, но она допускает, что позже откроет остров для всех.

 


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Тэги: Финляндия женский остров выбор отдыха Персона: Кристина Рот

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