В Пхенчхане состоялось официальное открытие Олимпийской деревни

В Пхенчхане (Южная Корея) прошла официальная церемония открытия Олимпийской деревни. Ее посетили глава оргкомитета зимней Олимпиады-2018 Ли Хи Бом и президент южнокорейского НОК Ли Ки Хын. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на агентство Yonhap.

Во время церемонии над деревней подняли флаги всех стран-участниц игр, в том числе и Северной Кореи.

Как сообщается, Олимпийская деревня в Пхенчхане состоит из двух кластеров: горного и на побережье. Организаторы уточнили, что в горах планируется разместить представителей «горных» видов спорта — горнолыжников, биатлонистов, сноубордистов и фристайлистов, саночников, бобслеистов и скелетонистов. Общая численность гостей и участников, которые разместятся в горном кластере, — 3500 человек.

На побережье, помимо фигуристов, хоккеистов, конькобежцев, керлингистов и шорт-трекистов разместят также спортсменов, прибывших в Пхенчхан для участия в Паралимпийских играх. Всего на побережье подготовлено 2700 мест.

Сообщается, что уже сейчас в горный кластер заселилась норвежская сборная, а на побережье разместились команды Венгрии, Чехии и Новой Зеландии. Прибытие остальных спортсменов ожидается уже в ближайшие дни.

Сегодня, 1 февраля, в Пхенчхан отправилась из Минска вторая группа белорусских спортсменов — участников зимних Олимпийских игр — конькобежцы, лыжники, представители шорт-трека, биатлона и горных лыж.

По информации БЕЛТА, административная группа белорусской делегации во главе с шефом олимпийской миссии Александром Бараулей уже подготовила для атлетов места для проживания, также проведена аккредитация всех участников.

Фото: Yonhap News Agency