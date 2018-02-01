«Это нарушение уголовного кодекса». Правозащитник прокомментировал слова Лукашенко о раскрытии преступления

Правозащитник Борис Бухель выразил недоумение словами Лукашенко об участии в расследовании преступления. Комментарий опубликовал правозащитный сайт Mspring.online.

«Уму непостижимо, чтобы глава государства целые сутки занимался тем, чем может заниматься сразу несколько силовых структур, от Следственного комитета до прокуратуры. Одной фразой Александр Григорьевич просто деклассировал систему расследований преступлений в стране», — считает Бухель.

Он обратил внимание, что Лукашенко может инициировать новый уголовный процесс, но не контролировать его. Согласно уголовно-процессуальному кодексу Республики Беларусь никто не в праве вмешиваться в работу следователя или давить на него.

«Лукашенко сначала называет человека убийцей, который сам во всем признался. А потом, на встрече с председателем КГБ Вакульчиком, что дело находится в суде. Так если оно в суде, какое право президент имеет право называть человека убийцей? Это прямое давление на суд, прямое нарушение уголовного кодекса», — возмутился правозащитник.

Бухель заключил, что Лукашенко в «попытке похвастаться» нанес вред всей судебной и следственной системе. Он опасается, что из-за угрозы президента «откопать тех, кто вел и выносил оправдательный приговор», суды будут выносить еще меньше оправдательных приговоров, а следователи будут делать всё, чтобы доказать вину, хотя они также обязаны искать факты невиновности обвиняемых.

