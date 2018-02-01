Более четырех тысяч белорусских предприятий имеют долги

/ Экономика
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Самое большое количество должников перед государством находятся в Минске — более полутора тысяч предприятий из четырех. Такую информацию опубликовал сайт Racyja.com со ссылкой на Валентина Лазаренкова, председателя брестской областной организации Независимых Профсоюзов Беларуси. 

«Вопросы задолженности — это и вопросы прибыльности предприятий. Это значит, что столько предприятий не имеют прибыли, чтобы рассчитаться. Во-первых, из-за закредитованности. Брали кредиты под приказы сверху. Никакого отношения к экономике такие процессы не имеют», — считает Лазаренков.

Он не исключает, что на практике количество предприятий-должников может оказаться в несколько раз большей.


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Тэги: Белорусский независимый профсоюз задолженность Персона: Валентин Лазаренков

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