В Украине обнаружены сотни ферм для майнинга криптовалют — средства переводились в ЛНР и ДНР

В Украине пресечена деятельность оборудования для майнинга криптовалют, которые впоследствии использовались для финансирования самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Так выглядит ферма для майнинга. Фото: bitkoin.com

Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на брифинге 1 февраля в Киеве, сообщает телеканал «112 Украина».

«Сегодня до обеда закончен ряд обысков в Киеве, Киевской области и в Черкассах, по результатам которых была прекращена деятельность, связанная с использованием оборудования для добычи криптовалют, часть средств с которых через электронные кошельки «Киви» и «Яндекс-деньги», которые официально запрещены на территории Украины, направлялись для финансирования незаконных вооруженных формирований ЛНР и ДНР именно для закупки военной экипировки, снаряжения, оружия и боеприпасов», — заявил Матиос.

Фермы для майнинга криптовалют были обустроены в складских помещениях. Приблизительная стоимость изъятого оборудования оценена в 4 млн долларов.

По словам военного прокурора, на одном из предприятий Киева на площадках нескольких этажей было обнаружено и изъято более 400 ферм для майнинга, более тысячи блоков питания, более 1000 видеокарт, около 1500 жестких дисков, 500 материнских плат, ноутбуки, системные блоки, документы, «в том числе подтверждающие перечисление средств на территорию РФ».

Матиос добавил, что фермы были нелегально подключены к электроэнергии.

«Получены данные о круге лиц, которые способствовали незаконному ввозу товаров двойного назначения. Сейчас принимаются меры для установления местонахождения организатора этой незаконной сделки, а также его доставки в органы досудебного расследования», — заявил Матиос.