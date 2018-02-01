В Бобруйском районе велосипедист погиб под колесами большегруза

В Бобруйском районе 1 февраля под колесами большегрузного автомобиля погиб велосипедист.

Фото: s-i.huffpost.com

Как сообщили БелаПАН в ГАИ УВД Могилевского облисполкома, ЧП случилось около 11:30 на трассе у деревни Буда. Грузовой автомобиль «МАН», которым управлял 47-летний минчанин, совершил наезд на велосипедиста. Сельчанин двигался в попутном направлении и, почему-то не пропустив грузовик, начал справа налево пересекать проезжую часть перед автомобилем. В результате наезда 53-летний житель деревни Богуславка получил смертельные травмы, от которых скончался.