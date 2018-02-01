В Бобруйском районе велосипедист погиб под колесами большегруза
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В Бобруйском районе 1 февраля под колесами большегрузного автомобиля погиб велосипедист.
Как сообщили БелаПАН в ГАИ УВД Могилевского облисполкома, ЧП случилось около 11:30 на трассе у деревни Буда. Грузовой автомобиль «МАН», которым управлял 47-летний минчанин, совершил наезд на велосипедиста. Сельчанин двигался в попутном направлении и, почему-то не пропустив грузовик, начал справа налево пересекать проезжую часть перед автомобилем. В результате наезда 53-летний житель деревни Богуславка получил смертельные травмы, от которых скончался.
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