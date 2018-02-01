Лукашенко создал инкассаторскую группу
Для совершенствования организации наличного денежного обращения и развития кассово-инкассаторских услуг указом главы государства создано ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Белинкасгрупп».
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Как отмечается, группа создана при прямом участии Нацбанка, «Беларусбанка» и «Белагропромбанка».
Основными задачами новой организации будут, как сказано в документе, «оказание содействия Национальному банку в обеспечении наличного денежного обращения», а также «организация централизованной системы сбора, обработки и доставки наличных денежных средств и иных ценностей».
Кроме этого, «Белинкасгрупп» будет заниматься оказанием кассово-инкассаторских услуг с внедрением новейших технологий и лучших мировых практик.
Ожидается, что новая структура оптимизирует дублирующие функции банков в области инкассации, перевозки, обработки и хранения ценностей и снизит затраты на содержание материально-технических ресурсов.
Немаловажным фактором должно стать сокращение количества спецтранспорта и оружия в обороте.
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