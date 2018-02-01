Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых посадили на восемь лет

В четверг, 1 февраля, был вынесен приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых. Экс-чиновник осужден на восемь лет лишения свободы и штрафу в размере 48,2 млн рублей (более 850 тыс. долларов).

Такое решение было принято сегодня Пресненским судом российской столицы.

Отбывать наказание Белых будет в колонии строго режима (отметим, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке).

Как отмечено в приговоре, суд счел смягчающими обстоятельствами то, что Белых не был ранее судим, имеет несовершеннолетних детей, награжден рядом грамот и наград, в том числе от президента и премьер-министра.