Умер бывший главный редактор программы «Время»

На 85-м году жизни скончался известный российский журналист, бывший руководитель главной новостной программы Советского Союза «Время» Виктор Любовцев.

Советский политобозреватель, медиа-менеджер, член Международной академии телевидения и радио, Любовцев «всегда был предан профессии», подчеркивает Первый канал.

Как отмечается, в середине 60-х он работал в корпункте Гостелерадио в Польше, а в 1973-м пришел в программу «Время», редакцию которой возглавил спустя четыре года.

Руководителем главной новостной программы СССР он проработал почти семь лет.