Россия забрала себе завод Порошенко

Российское правительство приняло решение о передаче в государственную собственность Севастопольского морского завода имени Орджоникидзе, который ранее принадлежал президенту Украины Петру Порошенко.

После аннексии Крыма предприятие было национализировано российскими властями в пользу Севастополя. Теперь же оно перешло в государственную собственность.

Как сказано в принятом распоряжении правительства, это сделано в целях «организации эффективной работы по повышению загрузки и развитию организаций Крымского федерального округа».

Национализированное предприятие будет выполнять работы и оказывать услуги по обеспечению обороноспособности России, в том числе будет заниматься ремонтировать корабли.