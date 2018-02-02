Россия забрала себе завод Порошенко

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Российское правительство приняло решение о передаче в государственную собственность Севастопольского морского завода имени Орджоникидзе, который ранее принадлежал президенту Украины Петру Порошенко.

После аннексии Крыма предприятие было национализировано российскими властями в пользу Севастополя. Теперь же оно перешло в государственную собственность.

Как сказано в принятом распоряжении правительства, это сделано в целях «организации эффективной работы по повышению загрузки и развитию организаций Крымского федерального округа».

Национализированное предприятие будет выполнять работы и оказывать услуги по обеспечению обороноспособности России, в том числе будет заниматься ремонтировать корабли.

 

 


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Тэги: Россия-Украина Персона: Петр Порошенко Город: Севастополь

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