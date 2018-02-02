Митрополит Кондрусевич: папа Франциск очень хочет приехать в Беларусь

/ Общество
Просмотров: 95 Комментариев: 0

По словам главы Конференции католических епископов в Беларуси митрополита Тадеуша Кондрусевича, в этом году визит папы римского Франциска исключен из-за плотного графика понтифика.

Митрополит Кондрусевич: папа Франциск очень хочет приехать в Беларусь
Папа Франциск с белорусскими епископами/Фото catholic.by

Однако, по его словам, глава Католической церкви выразил желание обязательно побывать в нашей стране: «Он мечтает о том, чтобы приехать в нашу страну. Папа дал нам надежду относительно того, что, по моему мнению, в ближайшем будущем приедет к нам».

На встрече с понтификом белорусские епископы рассказали об отношениях с государством и работе с молодежью, отмечает «Ватиканское радио».

Также были даны ответы на всесторонние вопросы папы Франциска.

 


Другие материалы на эту тему:

Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Тэги: Беларусь-Ватикан визит папы римского в Беларусь Персона: Тадеуш Кондрусевич папа Франциск

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)