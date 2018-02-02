На Кубе покончил жизнь самоубийством старший сын Фиделя Кастро
По данным СМИ, на Острове свободы покончил жизнь самоубийством старший сын бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро.
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Как отмечается, тело доктора Фиделя Анхеля Кастро Диас-Баларта было обнаружено утром в четверг, 1 февраля.
По данным госинформагентства Prensa Latina, в последнее время медики оказывали Кастро помощь в связи с глубокой депрессией. Сначала он находился в госпитале, а затем был переведен на амбулаторный режим наблюдения, пишет РИА «Новости».
Кастро Диас-Баларт свел счеты на 69-м году жизни. До самоубийства он работал советником по научным вопросам Госсовета Кубы и вице-президентом Академии наук. В сфере его профессиональных интересов были инновации.
Напомним, что его отец Фидель Кастро Рус умер 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет.
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