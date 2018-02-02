Вице-премьер Жарко поставил перед Минздравом амбициозную цель

В 2018 году Беларусь должна экспортировать фармацевтической продукции на 200 млн долларов, сообщил заместитель премьер-министра Василий Жарко 1 февраля в Минске на итоговом заседании коллегии Министерства здравоохранения.

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«Целевая задача — при сохранении доли белорусских лекарств на внутреннем рынке существенно прирасти в экспорте», — цитирует Жарко пресс-служба правительства.

«В текущем году нужно дойти до 200 млн, для этого есть все возможности», — считает заместитель премьер-министра. В перспективе, по его словам, не менее половины выпускаемой продукции должно идти на внешние рынки. «Над этими задачами в интересах страны надо работать единой командой», — заявил Жарко.

По его словам, необходимо решать проблему посредников, обеспечить жесткий контроль за ввозом импортных лекарственных средств, отрегулировать ценообразование. Соответствующие поручения даны главой государства, в первом полугодии их необходимо выполнить, пишет БелаПАН.

Как отметил вице-премьер, создание холдинга «Белфармпром» призвано обеспечить дальнейшее качественное развитие отрасли.

«Залог конкурентоспособности — высокая доля инновационной продукции в общем объеме производства. Нужно активно развивать научный потенциал, обеспечивая отрасль профессиональными кадрами, способными эффективно решать задачи, в том числе по разработке собственных оригинальных препаратов», — отметил он.