На Гомельщине паводковыми водами подтоплены автодороги и частные подворья

В шести районах Гомельской области паводковыми водами подтоплены три участка автомобильных дорог, частные подворья и хозяйственные постройки.

Дороги подтоплены в Речице, Петриковском и Брагинском районах. Эвакуация жителей подтопленных подворий не проводилась, жизнедеятельность не нарушена, пишет БелаПАН.

В Речице паводковыми водами Днепра подтоплено 300 метров участка грунтовой дороги, расположенной в пойменной зоне реки, по улице Метизников. Глубина подтоплений составляет от 10 до 30 см, сообщает Гомельское областное управление МЧС. На подтопленной улице расположено шесть жилых домовладений, в которых проживает 18 человек, в том числе восемь детей. Проезд по этой дороге возможен только грузовым транспортом.

По информации Гомельского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на первое февраля уровень воды в Днепре в районе Речицы составил 389 см. На реке отмечается ледостав с полыньями.

Работники МЧС круглосуточно ведут мониторинг паводковой обстановки на территории Гомельской области.