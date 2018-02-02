В Ливии из плена освобожден белорус Вячеслав Качура: в заточении он провел почти 7 лет

Бывший начальник штаба 334-го отдельного отряда спецназа ГРУ СССР военный специалист из Беларуси Вячеслав Качура освобожден из плена в Ливии. Он уже находится на родине.

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Это последний из белорусов, который насильственно удерживался в этой арабской стране.

«Его освобождение стало возможным в результате длительной и целенаправленной работы и в первую очередь благодаря усилиям друзей Беларуси из многих стран», — отметили в МИД.

По информации российского внешнеполитического ведомства, освобождением белоруса из плена занимался лично глава Чечни Рамзан Кадыров.

Напомним, Качура прибыл в Ливию в июне 2011 году в составе группы международных специалистов из Беларуси, России и Украины. В августе они были задержаны революционерами — им обвинили в сотрудничестве с режимом Муаммара Каддафи.