В Ливии из плена освобожден белорус Вячеслав Качура: в заточении он провел почти 7 лет

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Бывший начальник штаба 334-го отдельного отряда спецназа ГРУ СССР военный специалист из Беларуси Вячеслав Качура освобожден из плена в Ливии. Он уже находится на родине.

В Ливии из плена освобожден белорус Вячеслав Качура: в заточении он провел почти 7 лет

Фото pixabay.com

Это последний из белорусов, который насильственно удерживался в этой арабской стране.


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«Его освобождение стало возможным в результате длительной и целенаправленной работы и в первую очередь благодаря усилиям друзей Беларуси из многих стран», — отметили в МИД.

По информации российского внешнеполитического ведомства, освобождением белоруса из плена занимался лично глава Чечни Рамзан Кадыров.

Напомним, Качура прибыл в Ливию в июне 2011 году в составе группы международных специалистов из Беларуси, России и Украины. В августе они были задержаны революционерами — им обвинили в сотрудничестве с режимом Муаммара Каддафи.


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Тэги: плен Беларусь-Ливия Персона: Вячеслав Качура

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  • А белорусский МИД не в курсе , что освобождением Качуры занималась Россия и лично Рамзан Кадыров ? И что это вопрос обсуждался на встрече АГЛ с Кадыровым
  • МИД Беларуси обосрался сказать о помощи России?