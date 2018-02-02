Кобяков — Медведеву: у нас хорошие перспективы для дальнейшего развития торгово-экономических отношений

2 февраля в Алматы проходят переговоры премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

«После нашей встречи в Гомеле в декабре минувшего года прошло не так уж много времени, тем не менее, оформился целый ряд моментов, которые, думаю, нам есть смысл обсудить, придать импульс решению определенных вопросов», — цитирует Кобякова пресс-служба белорусского правительства.

По его оценке, у Беларуси и России хорошие перспективы для дальнейшего развития торгово-экономических отношений. «По итогам 2017 года обе страны показали хорошую динамику, потенциал таков, что мы можем добавить еще больше», — отметил премьер-министр.

Дмитрий Медведев выразил готовность обсуждать имеющиеся вопросы, сообщает пресс-служба правительства, пишет БелаПАН.