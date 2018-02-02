Виталий Щербо подал в суд на Татьяну Гуцу, обвинившую его в изнасиловании

Легенда белорусского спорта, шестикратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике на Играх-1992 в Барселоне Виталий Щербо подал в суд на украинскую гимнастку Татьяну Гуцу.

Поводом для судебного преследования стали обвинения со стороны украинки в якобы имевшем место в 1991 году изнасиловании. Гуцу тогда было 15 лет.

В эфире Белорусского телевидения Щербо заявил, что «подал на нее в суд».

«Это естественно, это понятно было с самого начала. Я готовился с адвокатами, поэтому в феврале уже будет первое слушание», — отметил шестикратный олимпийский чемпион.

По его словам дело будет рассматриваться в суде Лас-Вегаса.

Скандально-сенсационное заявление украинка сделала в середине октября. «Виталий Щербо — монстр, который держал меня в моей собственной тюрьме страхов столь многие годы. Я знаю, ты попытаешься защитить себя. Но мои детали значительно сильнее твоих слов. Я сейчас сильна, как никогда», — написала Гуцу.

Позже двукратная олимпийская чемпионка заявила, что освободилась от дурных воспоминаний и прощает всех, кто ей навредил.