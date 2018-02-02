Россия увеличила поставки нефти в Беларусь на 12,5%

/ Экономика
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Российские поставщики «черного золота» в Беларусь в январе увеличили экспорт на 12,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 1,55 млн тонн.

Как отмечает Центральное диспетчерское управление ТЭК, объем поставленный на Мозырский НПЗ в январе увеличились на 19,5% — до 823 тыс. тонн, на Новополоцкий НПЗ — 726,7 тыс. тонн (+5,5%).

Всего, как ожидается, в первом квартале 2018 года Россия поставит в Беларусь 4,5 млн тонн нефти, пишет RNS.


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Тэги: Беларусь-Россия поставки нефти в Беларусь

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