Из-за учебного снаряда в Жабинке почти на полтора часа задерживалось движение поездов
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Движение поездов в районе железнодорожной станции в Жабинке приостанавливалось из-за обнаружения учебного снаряда.
Фото pixabay.com
Как сообщили в УВД Брестской области, 1 февраля в 10:10 в милицию позвонил начальник железнодорожной станции «Жабинка». Он рассказал, что между путями в районе стрелочного перевода обнаружен муляж взрывного устройства с надписью «Учебная», пишет БелаПАН.
Прибывшие саперы установили, что это учебно-тренировочный 125-миллиметровый артиллерийский снаряд без взрывного вещества и средств взрывания. Он изъят.
Эвакуация людей не проводилась.
Задержка в движении поездов составила 1 час 28 минут.
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