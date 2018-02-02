Из-за учебного снаряда в Жабинке почти на полтора часа задерживалось движение поездов

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Движение поездов в районе железнодорожной станции в Жабинке приостанавливалось из-за обнаружения учебного снаряда.

Из-за учебного снаряда в Жабинке почти на полтора часа задерживалось движение поездов

Фото pixabay.com

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Как сообщили в УВД Брестской области, 1 февраля в 10:10 в милицию позвонил начальник железнодорожной станции «Жабинка». Он рассказал, что между путями в районе стрелочного перевода обнаружен муляж взрывного устройства с надписью «Учебная», пишет БелаПАН.

Прибывшие саперы установили, что это учебно-тренировочный 125-миллиметровый артиллерийский снаряд без взрывного вещества и средств взрывания. Он изъят.

Эвакуация людей не проводилась.

Задержка в движении поездов составила 1 час 28 минут.


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Тэги: БЖД Город: Жабинка

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