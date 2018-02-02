Глава ЦИК РФ сделала замечание пресс-секретарю Кремля за агитацию в пользу Путина

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Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сделала замечание пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову за то, что он оценивает деятельность своего начальника Владимира Путина, а значит — агитирует за него.

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Она напомнила, что в период избирательной кампании чиновники не имеют права использовать свое должностное положение для агитации, под которой также понимается выражение своих предпочтений.

Памфилова попросит Пескова больше не допускать таких нарушений, но ни о каких мерах ответственности в отношении Пескова она не сказала, пишет meduza.io.


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Тэги: выборы президента России Персона: Элла Памфилова Дмитрий Песков

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