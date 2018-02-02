Лукашенко — ученым: ждем от вас открытий на грани невозможного

По словам Александра Лукашенко, государство немало сделало для развития отечественной науки. Об этом он заявил 2 февраля в Минске на церемонии вручения дипломов академиков, членов-корреспондентов Национальной академии наук, докторов наук и профессорских аттестатов научным и научно-педагогическим работникам.

Фото пресс-службы президента

Он отметил, что предложения деятелей научной сферы были услышаны. В частности, подготовлен ряд документов, направленных на повышение социального статуса научных работников и создание благоприятной среды для интеллектуальной деятельности, пишет БелаПАН.

«Считаю, что эти решения будут хорошим стимулом для активизации научной деятельности, позволят полнее раскрыть таланты наших ученых и привлечь молодежь в эту весьма важную сферу», — сказал Лукашенко.

«Мы вправе ждать от вас открытий на грани невозможного, в этом смысл науки, — заявил глава государства. — С этого момента вы начинаете жить в новой профессиональной реальности. А это значит — работать и всегда соответствовать своему высокому званию. Еще важнее оставить после себя след в виде своих учеников. <…> «Очень верю в вас и искренне желаю, чтобы профессиональные успехи каждого вошли в историю не только белорусской науки, но и мировой».

Белорусский руководитель подчеркнул, что результаты труда ученых должны применяться на практике, служить на благо людей и страны. Одним из ключевых условий успешного развития он назвал инновации в промышленной и аграрной сферах, создание новых материалов и технологий в машиностроении и электронике, химии и биологии, медицине и фармацевтике.

Отдельно он затронул тему исследований в гуманитарной сфере. «Здесь перед вами — педагогами, историками и социологами — непростая, но важная задача. Сегодня многие пытаются переписать историю. Никак не могут утихомириться. И вам необходимо достойно ответить на этот вызов. Оставить потомкам объективное представление о нашей жизни. О той истории, которая действительно была», — заявил официальный белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что Беларусь сделала первый шаг в построении интеллектуальной экономики. Он напомнил, что на II Съезде ученых была принята программа развития науки до 2040 года.

«Именно вам, ученым, предстоит претворять эти идеи в жизнь. Ваши способности, интеллект заслуженно привлекают новых последователей, позволяют формировать и развивать научные школы, планомерно готовить молодую смену. Не потеряйте это стремление к научному поиску и творчеству», — призвал глава государства.