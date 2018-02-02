Два участника нацотбора на «Евровидение» внесли изменения в конкурсные песни

Завершена проверка в отношении музыкального материала финалистов национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2018», два участника внесли изменения в заявленные песни.

Как сообщила пресс-служба Белтелерадиокомпании, группа Shuma внесла изменения в текст композиции «Хмаркі», а Alekseev — в мелодию песни Forever, пишет БелаПАН.

В январе шесть артистов, прошедших в финал национального отбора на «Евровидение-2018», обратились в Белтелерадиокомпанию с просьбой отреагировать на нарушения правил отбора со стороны финалиста — украинского конкурсанта Никиты Алексеева.

Конкурсанты обвинили Алексеева в том, что представленная им на конкурс композиция является переводом его же песни «Навсегда», которая звучала в его гастрольном туре до 1 сентября 2017 года, что является нарушением правил отбора.

Белтелерадиокомпания провела проверку музыкального материала всех финалистов. Экспертная комиссия выявила, что у группы Shuma заявлена народная песня в аранжировке, запрещенная правилами международного конкурса.

Кроме того, от участия в национальном финале отказалась российская певица Софья Лапина.

Таким образом, с учетом проведенной 16 января жеребьевки и изменений в составе конкурсантов список финалистов выглядит следующими образом:

1. Adagio.

2. Alekseev.

3. Shuma.

4. Napoli.

5. Анастасия Малашкевич.

6. Гюнешь.

7. «Радиоволна».

8. Alen Hit.

9. Lexy Weaver.

10. Кирилл Гуд.

Шоу состоится в формате телевизионного концерта в прямом эфире телеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 24» 16 февраля. Индивидуальные репетиции финалистов пройдут 15 февраля. Генеральный прогон шоу в режиме прямого эфира состоится 16 февраля, непосредственно перед финалом.

Официальный представитель нашей страны для участия в международном конкурсе песни «Евровидение-2018» в Лиссабоне (Португалия) будет определен во время трансляции финала голосованием телезрителей и профессионального жюри по формуле 50x50.