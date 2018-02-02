Два участника нацотбора на «Евровидение» внесли изменения в конкурсные песни
Завершена проверка в отношении музыкального материала финалистов национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2018», два участника внесли изменения в заявленные песни.
Как сообщила пресс-служба Белтелерадиокомпании, группа Shuma внесла изменения в текст композиции «Хмаркі», а Alekseev — в мелодию песни Forever, пишет БелаПАН.
В январе шесть артистов, прошедших в финал национального отбора на «Евровидение-2018», обратились в Белтелерадиокомпанию с просьбой отреагировать на нарушения правил отбора со стороны финалиста — украинского конкурсанта Никиты Алексеева.
Конкурсанты обвинили Алексеева в том, что представленная им на конкурс композиция является переводом его же песни «Навсегда», которая звучала в его гастрольном туре до 1 сентября 2017 года, что является нарушением правил отбора.
Белтелерадиокомпания провела проверку музыкального материала всех финалистов. Экспертная комиссия выявила, что у группы Shuma заявлена народная песня в аранжировке, запрещенная правилами международного конкурса.
Кроме того, от участия в национальном финале отказалась российская певица Софья Лапина.
Таким образом, с учетом проведенной 16 января жеребьевки и изменений в составе конкурсантов список финалистов выглядит следующими образом:
1. Adagio.
2. Alekseev.
3. Shuma.
4. Napoli.
5. Анастасия Малашкевич.
6. Гюнешь.
7. «Радиоволна».
8. Alen Hit.
9. Lexy Weaver.
10. Кирилл Гуд.
Шоу состоится в формате телевизионного концерта в прямом эфире телеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 24» 16 февраля. Индивидуальные репетиции финалистов пройдут 15 февраля. Генеральный прогон шоу в режиме прямого эфира состоится 16 февраля, непосредственно перед финалом.
Официальный представитель нашей страны для участия в международном конкурсе песни «Евровидение-2018» в Лиссабоне (Португалия) будет определен во время трансляции финала голосованием телезрителей и профессионального жюри по формуле 50x50.
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