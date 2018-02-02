В Гродно построят азотный комплекс за миллиард долларов

О новом комплексе гродненского предприятия соообщил «Веснік Белнафтахіма». Строительство обойдется в 1,3 млрд долларов без учета НДС. Генподрядчика выберут в этом году среди китайских компаний.

«Мы договорились о предоставлении льготной китайской кредитной линии. Хорошее предложение поступило нам и от одного из европейских банков. Готов оказать содействие и Беларусбанк», — расказал гендиректор «Гродно Азот» Игорь Бобырь.

Годовые мощности азотного комплекса составят по производству аммиака 875 тысяч тонн, карбамида — 1225 тысяч тонн и водорода — 200 миллионов кубических метров. Планируется, что завод окупится за 10 лет.

Старый азотный комплекс демонтировать не будут. Срок его службы продлили, вложив деньги в модернизацию. Прошлый год он закончил с прибылью.

«Гродно Азот» занимается производством азотных минеральных удобрений, аммиака, метанола и другой продукции. Государству принадлежит 99,97% акций.