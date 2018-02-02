Белорусский «Альфа-Банк» привлек синдицированный кредит на 35 млн евро

Альфа-Банк (Беларусь) привлек синдицированный кредит в эквиваленте 35 млн евро на срок до полутора лет. Привлеченные средства будут направлены на финансирование корпоративных клиентов банка.

Участниками синдиката стали «Связь-Банк», «Открытие», «Экспобанк», «Газпромбанк», «ВУЗ-Банк», «Банк Уралсиб», «АК Барс», «Банк Зенит», «Алеф-Банк». Организатором, банком-агентом и букраннером синдицированного кредита выступил российский «Альфа-Банк».

Как отметил начальник управления финансовых институтов и внешних заимствований белорусского «Альфа-Банка» Константин Жабко, «этот синдикат стал седьмым по счету с 2013 года и позволил нам увеличить пул кредиторов, тем самым расширив перспективы для привлечения иностранных инвестиций в экономику страны».

«Альфа-Банк (Беларусь) возобновил присутствие на публичном долговом рынке после двухлетнего перерыва и достиг рекордных значений по показателям спроса, объемам и сроку привлеченного финансирования, что свидетельствует о высоком качестве заемщика и интересе инвесторов к белорусскому рынку», — отметил директор отдела долгового капитала российского «Альфа-Банка» Алексей Чиркизьянов.

Ранее, в декабре 2015 года, российский «Альфа-Банк» также организовал для белорусского банка синдицированный кредит. Объем сделки тогда составил 25 млн евро в эквиваленте, срок реализации обязательств — 6 месяцев.