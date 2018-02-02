Официально: лидер молодежи БНФ Анна Смилевич отчислена из БГУ

Анна Смилевич, которая является лидером молодежной организации Партии БНФ, больше не учится в Белгосуниверситете. Девушка отчислена со второго курса Института журналистики.

Эту новость о себе Анна узнала, зайдя в личный кабинет на сайте вуза, пишет TUT.by.

Информация об отчислении появилась 20 января. Причиной отчисления, как сообщила тогда Смилевич БелаПАН, стала задолженность по сдаче экзаменов.

В «Моладзі БНФ» заявили, что отчисление их лидера является «грубым нарушением академических свобод».

Кроме этого, факт отчисления говорит об отсутствии автономии университетов и полностью «подтверждает зависимость белорусских государственных университетов от идеологической вертикали».