Авторы российского агентства «Регнум» приговорены к пяти годам лишения свободы с отсрочкой

Минский городской суд 2 февраля вынес решение по делу белорусских авторов российского информационного агентства «Регнум».

Юрий Павловец, Сергей Шиптенко и Дмитрий Алимкин приговорены к пяти годам лишения свободы с отсрочкой на три года каждый. Именно такое наказание у суда запрашивал прокурор Александр Король.

Преподаватель БГУИР Юрия Павловца (публиковался под псевдонимами Павел Юринцев и Николай Радов), сторож из Бреста Дмитрия Алимкина (псевдоним Алла Бронь), минчанин Сергея Шиптенко (псевдоним Артур Григорьев) были задержаны в декабре 2016 года. Они обвинялись в разжигании национальной розни (ч. 3 ст. 130 УК). Следствие по делу велось почти год. Судебный процесс начался 18 декабря 2017 года.