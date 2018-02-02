Фильм из США стал победителем фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm

Гран-при 7-го фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm получил фильм «Интерьеры и экстерьеры» (Interiors/Exteriors) американского режиссера Ашика Мостафы — снятый одним кадром документальный фильм об окончании намаза где-то в Бангладеш.

В качестве награды победитель был удостоен денежного приза — 3000 рублей, а также памятной статуэтки velcom Smartfilm.

Судьбу Гран-при и трех первых мест в конкурсе определяло профессиональное жюри, в состав которого вошли киновед, директор программы игрового кино фестиваля «Лістапад» Игорь Сукманов, киноаналитик и культуролог Максим Жбанков, киновед и кинокритик Антон Сидоренко, режиссер Митрий Семенов-Алейников, кинокритик Анна Ефременко и продюсер Леонид Калитеня.

Первое место жюри присудило музыкальному фильму «Длинная история коротко» (Long Story Short), созданному режиссером Андреем Оланеску из Румынии. За 9 минут с использованием приема искусной макросъемки фильм рассказывает трагическую историю любви… улиток.

Второго места была удостоена работа «Примат» (Ape) режиссера Ноя Данбара из Великобритании. Этот сатирический хоррор выражает протест против всеобщей неприязни друг к другу, ставшей особенно сильной в эпоху цифровых технологий.

Третье место занял фильм австрийского режиссера Майкла Холцера «Как раз вовремя» (Just in time). Эта работа показывает, что может случиться, если слепо доверять свою жизнь системе управления данными.

Первая, вторая и третья премии отмечены премиальными моделями смартфонов — Apple iPhone 8 256GB, Samsung SM-G955FD и Huawei Mate 10 Pro соответственно.

Награду народного жюри под председательством кинообозревателя Тараса Тарналицкого и специальный приз от velcom получил фильм «Ягор» (Беларусь). Это экранизация эпизода из книги Андруся Горвата «Радзіва «Прудок». Дзённік», созданная Романом Подоляко и Михаилом Зуем при участии труппы Купаловского театра. «Ягор» был удостоен также специального приза за лучший белорусский фильм от компании velcom.

Также народное жюри признало комедию «Нет» режиссера Романа Салахутдинова (Россия) победителем в специальной номинации «Неформат» — за фильм, непохожий на другие.

В этом году фестиваль velcom Smartfilm поставил новые рекорды: в нем приняло участие 311 работ (77 из них — белорусские), а география расширилась до 51 страны. В шорт-лист вошли работы из Беларуси, Великобритании, Австрии, Индии, Румынии, США и Франции.

«Из эксперимента, ставившего целью по-новому взглянуть на возможности смартфона, за семь лет работы velcom Smartfilm превратился в событие совсем иного масштаба и значения. Международный формат фестиваля позволяет ускорить его прогресс. Работы стали более разноплановыми, еще более интересными как в художественном, так и в техническом отношении. velcom Smartfilm не только помогает развиваться молодым талантливым авторам, но и формирует вокруг себя заинтересованную зрительскую аудиторию. А значит мобильное кино в Беларуси все громче заявляет о себе», — отметила заместитель начальника управления маркетинга компании velcom Елена Бычкова.