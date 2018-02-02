Лукашенко поблагодарил главу Чечни и наследного принца Абу-Даби за помощь в освобождении гражданина Беларуси из ливийского плена
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил благодарственные послания главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову и наследному принцу Абу-Даби, заместителю верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейху Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну за личный вклад и содействие в освобождении белорусского гражданина Вячеслава Качуры, который насильственно удерживался долгие годы в Ливии.
Вячеслав Качура — последний из белорусских граждан, захваченных во время ливийского внутриполитического кризиса 2011 года, и насильственно удерживаемый с тех пор в Триполи одной из революционных бригад.
Качура прибыл в Минск утром 2 февраля пассажирским авиарейсом из Москвы. В аэропорту его встречали сын и дочь, представитель белорусского внешнеполитического ведомства и журналисты, отмечает БЕЛТА.
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