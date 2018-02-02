В связи с сильным ветром и метелью в Беларуси объявлено штормовое предупреждение

В эти выходные дни Беларусь будет штормить, сообщили в Гидрометцентре республики.

Как сообщается, в воскресенье на большей части территории республики ожидается усиление северного ветра порывами до 15-20 м/с, метель; по юго-востоку республики продолжительные сильные осадки, в основном мокрый снег.

В ночью на понедельник по восточной половине страны сохранится сильный ветер порывами до 15-20 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями в Беларуси объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

МЧС рекомендует закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия, а также постараться исключить поездки на авто.

Если вы все же находитесь в дороге, то спасатели призывают быть предельно внимательными в условиях плохой видимости.

«Старайтесь двигаться только по большим дорогам и шоссе. В случае неисправности или при очень плохой видимости: включите аварийную сигнализацию, остановитесь на обочине дороги, ждите помощи в автомобиле, двигатель оставьте включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом», — подчеркнули в МЧС.