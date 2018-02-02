ЛДП на очередных выборах в парламент планирует выставить по одному-два своих кандидата на округ

На очередных выборах в Палату представителей Либерально-демократическая партия планирует выставить по одному-два своих кандидата на каждый из 110 избирательных округов. Об этом БелаПАН заявил первый заместитель организации Олег Гайдукевич.

«Будем смотреть, как будет развиваться политическая ситуация, какие выборы — президентские или парламентские — будут проводиться первыми. Но в любом случае мы готовы к каждой из этих избирательных кампаний», — сказал он.

Сегодня ЛДП провела на проспекте Рокоссовского «первый масштабный, массовый» пикет с участием кандидатов в депутаты в Минский городской совет депутатов и активистов партии. Пикет продолжался около получаса, в нем приняло участие около 20 человек.

По данным Центризбиркома, кандидатами в депутаты местных советов было зарегистрировано 224 активиста ЛДП.

«Я не ставлю каких-то сумасшедших задач. По одномандатным округам тяжело выигрывать, но можно. Мы будем пробиваться, как это было при выборах в Палату представителей. Были бы выборы по партийным спискам, в областные советы попали бы минимум 20% наших представителей», — сказал Гайдукевич.

Политик надеется, что в состав Мингорсовета «пробьются хотя бы один-два» представителя партии, что было бы «значительным шагом для изменений в стране, так как в местных советах появятся депутаты, представляющие альтернативу».

Гайдукевич убежден, что активисты партии способны «пробиться в состав» Минского и областных советов депутатов.